Álvares de Azevedo ganha LivroClip sobre sua vida e obra

Álvares de Azevedo (1831-1852), o poeta romântico que morreu aos 20 anos e não teve a oportunidade de ver o sucesso de sua obra, está de volta para conquistar também jovens desta geração. Com contribuição da cantora Pitty para a trilha sonora, o poeta é o primeiro a ganhar um LivroClip, animação sobre a vida e obra do escritor que faz parte do projeto Animadas Letras Paulistas. O projeto tem o objetivo de incentivar a leitura por jovens de clássicos da literatura. Por ter sido considerado um poeta arrojado para sua época, o LivroClip de Azevedo recebeu o nome de Álvares de Azevedo - Um poeta rock and roll e voz de Pitty, uma das roqueiras brasileiras mais famosas entre os jovens atualmente. O lançamento do LivroClip de Azevedo, que tem cinco minutos de duração, está marcado para 11 de agosto, entretanto, já é possível conferir a animação na internet (clique aqui para assistir). O download do arquivo é gratuito. Outros sete LivroClips estão programados até o final de 2008 - Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, Haroldo de Campos, Hilda Hilst e Raduan Nassar.