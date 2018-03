Alto custo de direito musical limita trilhas

O SporTV fechou acordo com a NBA para a transmissão de um pacote de jogos da sigla. Convém dizer que, ao menos na TV paga, o contrato não afeta a parceria da mesma NBA com a ESPN, que renovou recentemente os direitos de transmissão daquele basquete até 2024.

Ainda no campo esportivo, a Globo aguardou a decisão do UFC sobre a saída de Anderson Silva da 4.ª edição do reality show The Ultimate Fighter, que vai ao ar em abril. Ele foi substituído por Minotauro, no papel de treinador de um dos times. A troca foi motivada pelo resultado positivo do Spiderman no antidoping.

As belas imagens da Patagônia, na Argentina, mostradas no clipe de lançamento da novela Sete Vidas, próxima das 6 da Globo, deram à plateia uma sensação de estar diante de algum programa do National Geographic. A exibição se deu no Projac, nesta terça, para jornalistas.

Dr. Sus. A Globo investe numa prática que tem dado resultado no aquecimento da TV via internet. Nestas quarta e quinta, o site Gshow abre na íntegra, de graça, os episódios completos da 1.ª temporada de A TV na TV: Tá no Ar, humorístico com Marcius Melhem e Marcelo Adnet, que terá sua 2.ª temporada estreando quinta.

Bullyng. Carminha vai pagar por seus pecados. Uma das descrições sobre Inês, personagem de Adriana Esteves em Babilônia, próxima novela das 9 da Globo, informa que ela era gordinha e sofria bullying, quando criança. Seu sonho é ser Beatriz, papel de Glória Pires. Estreia em março.

Diretor de O Sexto Sentido, M. Night Shyamalan fala de sua primeira série, Wayward Pines, no seminário de lançamento da Escola de Séries, durante a RioContentMarket. Trata-se de um programa do Sebrae-RJ e ESPM. A série estreia em maio nos EUA, pela Fox.

Tietagem. No Legendários deste sábado, na Record, Marcos Mion se curva a Thiaguinho, em nome dos filhos, Stefano e Donatella, fãs do pagodeiro. As crianças conhecem o cantor graças à sua presença constante na tela do canal Gloob, no clipe de um dos hits da casa.