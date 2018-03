ALTERNATIVO Maturidadeindie, em estadode graça

FADE

Gravadora: Matador

Preço: US$ 12 (em média)

ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No cronograma de bandas que envelhecem sem perder a criatividade, o Yo La Tengo está em estado de graça. Trata-se da fase, depois do sucesso, dos comebacks e das rugas, em que tudo funciona com o mínimo esforço. Os shows são precisos, o viés experimental é controlado com maestria. Os discos sintetizam o histórico da banda em uma paleta sucinta. Em suma, o casal Ira Kaplan e Georgia Hubley raramente erra o alvo. Em Fade, o décimo terceiro da banda, a docilidade melancólica de sempre nos envolve como um sopro. Navega-se por mantras, microfonia, folk, country e indie rock com transições pastorais, inevitáveis como o movimento de nuvens mostrando o sol - ora sim, ora não - em uma paisagem bucólica. Ira Kaplan é um guitarrista mestre. Seu domínio de microfonia e fuzz cria camadas ásperas entre as melodias dóceis da banda. Destaques para o country alternativo de Is That Enough e para o folk de Stupid Things, embora Fade seja feito para se ouvir de cabo a rabo, a dois, numa estrada, quiçá. / R.N.