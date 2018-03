Alternativas entre o anárquico e o estéril

Um dos títulos mais esperados, O Homem Que Não Dormia, de Edgard Navarro, causou pasmo na plateia do Cine Brasília. E, de certa forma, decepção. Navarro é diretor muito querido no festival, em especial depois de sua vitória com o memorialístico e felliniano Eu me Lembro, filme que conquistou a todos. Para quem esperava algo no gênero, foi uma senhora puxada de tapete.

O próprio Navarro admite: "Eu me Lembro é o meu filme solar; O Homem Que Não Dormia, o meu filme noturno". Um é a rememoração consciente, outro, a exposição radical dos demônios interiores do cineasta, que não são poucos e nem amenos. O resultado é um filme radical, com cenas que alguns consideram chocantes e uma forma fragmentária, que mais afasta que o aproxima do público. No final, dividiu a plateia. Foi vaiado por uns, aplaudido por outros. É obra polêmica mesmo. Seduz aqueles que veneram o risco a ponto de se tornarem adoradores do erro. Provoca repulsa em quem prefere o acerto fácil ao risco. O filme se passa num vilarejo, assombrado por lobisomens, um padre sem vocação, um coronel e um peregrino misterioso. A história tem mais personagens que um romance russo.

O baiano Edgard Navarro, autor de um média-metragem clássico, O Super-Outro, possui uma característica rara, aliás, raríssima entre realizadores. Faz filmes porque sente necessidade vital de fazê-los. Filmar, para ele, não é um jeito de se situar no mercado ou de se fazer amado; é uma forma de exorcismo, ou melhor, um recurso para tamponar o sintoma que o atormenta. Os filmes se impõem como tábuas de salvação. Inútil, portanto, falar em referências, mesmo que elas existam às pencas: Tarkovsky, Fellini, Jodorowski, Romero, Glauber, Mojica e tutti quanti. Navarro é Navarro. Daí sua obra explodir na tela com a marca da assinatura inconfundível. E daí, talvez, o descuido com o trabalho formal de estruturação da obra, o que a torna tão sedutoramente anárquica quanto desconjuntada. Talvez o diretor esteja chegando à borda do abismo de uma proposta estética. Se é que se pode falar em propostas estéticas em ambiente de tanta emergência e confusão.

O último longa de ficção apresentado, Meu País, de André Ristum, pode ser visto como o exato contrário de O Homem Que Não Dormia. Lá onde Navarro é caótico, Ristum é certinho. A história do homem que volta da Itália para o Brasil com a morte do pai, Marcos (Rodrigo Santoro), e encontra uma surpresa, é narrada num registro de qualidade acadêmica, sem margem para erro - ou espaço para acerto. Da laboriosa contenção, sobra apenas uma sensação de esterilidade.

Entre essa duas propostas, talvez haja um caminho do meio a ser explorado. E se o júri assim o entender, terá duas opções que aliam invenção a consistência estética: Trabalhar Cansa, da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, e Hoje, de Tata Amaral. Os prêmios do 44.º Festival de Brasília serão anunciados hoje à noite. O último concorrente, o documentário Vou Rifar Meu Coração, de Anna Rieper, seria apresentado após o fechamento desta edição.