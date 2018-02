Alta nos preços leva italianos a realizar 'greve de massa' Muitos italianos deixaram de comprar massas nesta quinta-feira como forma de protesto contra um aumento de preços que está por vir. Grupos de defesa do consumidor afirmaram que o boicote obteve resultados excelentes. Os italianos estão indignados porque a elevação do preço do trigo significa que um prato de macarrão deverá custar, nos próximos meses, mais caro, mesmo que apenas alguns centavos. Como muitas famílias do país comem massa todos os dias, a alteração nos preços deve pesar no bolso. "Massa, pão e leite -- essas são as coisas mais importantes. Não estamos protestando em nome dos perfumes ou das jóias, mas em nome da massa e do pão", afirmou Marisa, que participava de uma manifestação em Roma. O ministro da Justiça italiano, Clemente Mastella, prometeu dar apoio à mobilização, deixando de ingerir seu prato de massa favorito. Mas nada indica que todos os seus compatriotas realizarão um sacrifício semelhante na hora do almoço -- trabalhadores famintos ingeriam seus tradicionais pratos de massa nos restaurantes de Roma, ignorando o boicote. "A greve é algo simbólico, um apelo aos italianos para que façam um sacrifício, para que sacrifiquemos algo de que não podemos abrir mão, nem mesmo quando viajamos para fora do país", disse Carlo Pileri, membro do grupo de defesa do consumidor Adoc. Resumindo a paixão dos italianos pelas massas, o navegador italiano do século 14 Baciccino Parodi escreveu em seu diário de bordo: "Consigo me sair bem sem uma bússola, mas não gostaria de partir sem uma carga de lasanha." Pileri afirmou que o aumento nos preços poderia impedir as famílias de "economizar dinheiro para comprar outros produtos, como sapatos, roupas ou carros", três das outras paixões dos italianos. Os grupos de defesa do consumidor afirmaram que uma pesquisa com clientes que saíam de supermercados de seis cidades mostrou que metade deles havia deixado de comprar algum tipo de massa -- um resultado considerado excelente. A elevação dos preços do pão, das massas e dos laticínios acabará provocando uma inflação anual estimada em 7 por cento nos alimentos, afirmam os grupos de defesa do consumidor, o que poderia detonar novos aumentos de preço.