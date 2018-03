Almodóvar quer voltar à comédia O cineasta espanhol Pedro Almodóvar afirmou que quer retornar ao gênero da comédia em seu próximo filme depois de ter criado, ultimamente, uma série de obras dramáticas com mistérios e tragédias. "Não quero anunciar como uma coisa certa, mas acredito que, afinal, vou fazer uma comédia", afirmou ontem Almodóvar à Associated Press em Nova York. "E se fizer uma comédia, penso em chamar Javier Cámara para ser o protagonista", disse ainda o cineasta. Pedro Almodóvar participou do Festival Internacional de Cinema de Nova York apresentando seu último filme, A Pele Que Habito, estrelado pelo ator Antonio Banderas. / AP