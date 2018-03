Almodóvar lança blog e fala sobre novo filme e amigos O diretor Pedro Almodóvar inaugurou um blog e dedica sua primeira entrada à atriz Deborah Kerr, a seu novo projeto "Los abrazos rotos" e aos amigos. Em sua primeira postagem, Almodóvar explica que começou a escrever sobre sua última produção em outubro e planeja seguir escrevendo em seu pouco tempo livre. "Espero seguir fazendo isso ao menos até que termine a filmagem. Me servirá de desafogo, e de futura recordação. E sobretudo, aumentará meu nível de estresse e de angústia, porque literalmente não tenho tempo nem de limpar minha bunda"', escreveu. "Embora me ataque os nervos, decidi escrever este blog no local (das filmagens), embora às vezes seja precipitado e arbitrário. O bom de escrever um blog é que ninguém pode te acusar de egocêntrico", disse Almodóvar, que promete contar só a verdade, apesar de advertir que isso não significa que fará confissões pessoais sobre sua vida. O diretor também avisa a seus leitores que não adiantará muitos detalhes sobre a produção. Ao contrário, pretende perder-se nos detalhes e explorar os elementos tangenciais que o tem acompanhado no processo criativo. As longas passagens dedicadas à atriz Deborah Kerr são um exemplo, já que sua função no texto é relatar que o dia em que leu a notícia sobre a solitária morte da artista foi o dia em que terminou o roteiro de "Los abrazos rotos". Almodóvar também abre espaço para grandes amigos, como Jeanne Moreau, a quem lembra num relato íntimo e extenso. Os fãs do diretor podem seguir suas histórias através de www.pedroalmodovar.es. (Reportagem de Ariela Navarro)