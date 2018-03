Almodóvar e a nova família do século 21

22 H NA CULTURA

(The Hunter). Irã e Alemanha, 2010. Direção e interpretação de Rafi Pitts.

O titular do espaço apresenta com Renata de Almeida e Cunha Jr. o thriller iraniano em que o próprio diretor Rafi Pits, convertido em ator, pega em armas contra a polícia que matou sua mulher numa manifestação contra o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Numa entrevista quando o filme passou no Festival de Berlim, o diretor disse que reviu os filmes de Steve McQueen, o astro norte-americano, antes de fazer seu thriller. Hollywood em Teerã? Não propriamente. O filme difere da média da produção iraniana, ou da imagem que o público formou do cinema do Irã. Mas é complexo, possui reviravoltas e intriga o público com questões éticas (especialmente na parte final, da floresta). Reprise, colorido, 88 min.

Quero Ficar com Polly

23 H RECORD

(Along Came Polly). EUA, 2004. Direção de John Hamburg, com Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria, Bryan Brown.

Em plena lua de mel, Ben Stiller perde a mulher - que foge com instrutor de mergulhos submarinos. O herói então se envolve com Jennifer Aniston, que gosta de viver a vida com intensidade (e ele é meio devagar). Embora feita sob medida para a dupla, a comédia da Record deve ter sofrido algum acidente no meio do caminho, pois Hank Azaria, como o instrutor (francês), rouba todas as cenas. Reprise, colorido, 90 min.

Aurelino: Sombra Viva e Izabel Mendes - Mãos Que Moldam Um Mundo

23H30 NA CULTURA

A emissora apresenta dois documentários curtos (com cerca de 25 min de duração cada um). Eles integram uma nova série, com dez episódios, intitulada Teimosia da Imaginação e que retrata artistas populares. Rodrigo Campos assina Adelino, sobre um pintor de Salvador, e Hilton Lacerda documenta a artista plástica mineira. Inéditos, coloridos.

TV Paga

Os Doze Condenados

14 H NO TCM

(The Dirty Dozen). EUA, 1967. Direção de Robert Aldrich, com Lee Marvin, Donald Sutherland, Charles Bronson, Jim Brown, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Clint Walker, Trini Lopez.

Aventura de guerra cujo sucesso de público e crítica ajudou a enterrar o Código Hays, que disciplinava o uso do sexo e da violência na produção de Hollywood. Lee Marvin faz major que forma pelotão com criminosos para enfrentar os nazistas. Grande ação, interpretações carismáticas - um filme que virou cult e que inspirou obras tão diversas quanto Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, e o inédito Os Vingadores, com os heróis da Marvel, que estreia no começo de maio. Reprise, colorido, 149 min.

As Meninas

18H50 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1995. Direção de Emiliano Ribeiro, com Adriana Esteves, Drica Moraes, Cláudia Lyz.

As vidas de três garotas que compartilham experiências e um quarto em pensão paulistana do começo dos anos 1970. O romance de Lygia Fagundes Telles oferece, de forma intimista, um testemunho importante sobre a passagem da adolescência à idade adulta (e sobre a própria história do Brasil, durante o regime militar). O filme era um projeto de David Neves, interrompido pela morte do cineasta (em 1994) e retomado por Emiliano Ribeiro, que seria, inicialmente, seu assistente de direção. A curiosidade é comparar a Lorena de Adriana Esteves com a vilã que ela interpreta na novela das 8, de João Emmanuel Carneiro. O Dicionário de Filmes Brasileiros cita Filme B para registrar que míseros 13 mil espectadores viram As Meninas nas salas. A expectativa é de que o público seja multiplicado agora por dez, ou 20... Reprise, colorido, 90 min.

Tudo Sobre Minha Mãe

23H55 NO TELECINE CULT

(Todo Sobre Mi Madre). EUA, 1999. Direção de Pedro Almodóvar, com Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Penélope Cruz, Rosa Maria Sardà, Fernando Fernán Gómez.

Vencedora do prêmio de direção em Cannes e do Oscar de filme estrangeiro, a atração do Telecine Cult pega carona em Joseph L. Mankiewicz (A Malvada/All About Eve) para refletir sobre a nova moralidade - e novos conceitos de família - no século 21. Cecilia Roth é a mãe em crise porque seu filho de 17 anos morre num acidente, ao correr em busca do autógrafo da estrela Marisa Paredes. Cecilia torna-se assistente de Marisa e a narrativa tortuosa, no melhor estilo de Almodóvar, inclui pai travesti, freirinha aidética, etc. Um grande, imenso, filme que todo cinéfilo tem obrigação de conhecer. Reprise, colorido, 119 min.

Jerry Maguire - A Grande Virada

2H19 NO HBO

(Jerry Maguire). EUA, 1996. Direção de Cameron Crowe, com Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renee Zellweger.

Tom Cruise faz agente que perde todos os clientes, menos um - o que talvez seja o mais difícil de todos. Isso o força a mudar de vida, na grande virada do título. Um belo filme, muito bem interpretado - e Cuba Gooding Jr. ganhou o Oscar de coadjuvante. Por merecido que tenha sido o prêmio, não o ajudou. A carreira desandou, depois. Reprise, colorido, 138 min.