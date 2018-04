Almir Sater é destaque da Semana da Canção Brasileira A música genuinamente caipira vai ter lugar de destaque na 3ª Semana da Canção Brasileira, que começa hoje em São Luiz do Paraitinga, e que vai homenagear Elpídio dos Santos (1909-1970). O primeiro evento da programação é uma aula-show da Família Santos, sobre o legado do patriarca Elpídio. O show Viva Elpídio!, de Oswaldinho e Marisa Viana, todo dedicado a ele, a aguardada apresentação do mato-grossense Almir Sater, a aula-show de Passoca e as oficinas cantadas de Pena Branca, de Tetê e Alzira Espíndola, com o show Anahí e participação de duas filhas de Elpídio, Nena e Parê, também têm no roteiro diversas canções do gênero.