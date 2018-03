ALMA GREGA

Há um ano morria na Grécia, atropelado por uma moto ao atravessar uma rua em Atenas, o cineasta grego Theo Angelopoulos. Multipremiado por uma seleta filmografia de 15 longas, Angelopoulos era o principal diretor de seu país, conquistando a Palma de Ouro em Cannes, em 1988, por A Eternidade e um Dia. Como homenagem póstuma ao realizador, a Lume Filmes coloca no mercado o DVD de seu terceiro longa, A Viagem dos Comediantes, épico com quase quatro horas de duração que resume os principais acontecimentos da história da Grécia entre 1939 e 1952, relacionando-os à jornada de uma trupe de atores por várias épocas, desde a ditadura fascista de Metáxas, nos anos 1930, à adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1952.

O filme começa justamente nesse ano. Um acordeonista abre a cortina de um teatro para anunciar a peça que a trupe vai representar, um "idílio moral em cinco atos" chamado Golfo, a Pastora, de Spiridon Peresiadis (1864-1918). Trama que lembra vagamente Shakespeare (o fim do casal é semelhante ao de Romeu e Julieta), Golfo é um resumo da história que Angelopoulos vai contar, cruzando dramas individuais dos atores - histórias de traições e embates ideológicos - com as transformações da Grécia durante a guerra, passando de uma ditadura fascista à Ocupação alemã, da Guerra Civil à intervenção da Inglaterra e EUA.

Não é só ao "idílio moral"de Peresiadis, muito popular na Grécia no século 19, que Angelopoulos recorre como representação metafórica de um país em ruínas, no qual a traição foi moeda corrente durante o regime fascista de Metáxas, cujo homem forte, o marechal Alexandros Papágos (1883-1955), é evocado logo no primeiro plano-sequência do filme. A trupe de comediantes acaba de colocar os pés na estação ferroviária de Aegion, em 1952, a tempo de testemunhar o avanço político do militar, preso pelos alemães nos anos 1940 e disposto a modernizar a Grécia a qualquer custo - e com a ajuda dos americanos.

É sobre a impossibilidade de o país viver a democracia - regime inventado pelos gregos - que trata A Viagem dos Comediantes, usando ainda como referência a antiga tragédia da casa de Atreu, o rei de Argos que, traído pela mulher, mata os filhos de Érope com Tiestes.

Angelopoulos usaria as mesmas referências mitológicas de crime e traição em outros filmes (Orestes, por exemplo, em Paisagem na Neblina). Em A Viagem dos Comediantes, ele se inspira em Ésquilo para fazer de Agamenon um refugiado da Ásia Menor e de Egisto um desprezível informante dos nazistas. Orestes, seu herói, escolhe o lado dos esquerdistas (Angelopoulos era marxista) e é preso como guerrilheiro em 1949, sendo morto na prisão dois anos depois. Sobrevive a ele seu amigo mais íntimo, Pylades, também um comunista exilado por Metáxas que, sob tortura, é forçado a denunciar seus companheiros.

Custa a acreditar que Angelopoulos tenha realizado o filme em 1974, em pleno regime dos coronéis, mesmo usando personagens intercambiáveis retirados da mitologia clássica para explicar três décadas da conturbada história grega. O colapso moral da Grécia contemporânea tem suas raízes justamente nesses mitos, parece dizer o cineasta - e essa certamente é uma boa lição que os gregos esqueceram. Um país que sofreu com a invasão turca, a ocupação alemã, a guerra civil e sucessivos golpes deveria ter aprendido sobre os males da intervenção do poder estrangeiro nas decisões políticas e a vocação caimita de alguns gregos vendidos à corrupção. Já na sequência inicial, uma carreata espalha panfletos da campanha política de Papágos, exortando o povo a apoiar o militar - e o marechal, que comandou as forças governamentais durante a guerra civil, acabaria com quase 50% das cadeiras do Parlamento em 1952, fazendo crescer ainda mais a oposição.

Ao contrário de Costa-Gavras, porém, Angelopoulos não faz de seu filme um barulhento libelo político como Z ou A Confissão. As atrocidades dos militares são reveladas de modo sutil, sempre associadas à interrupção do espetáculo que a trupe mambembe tenta levar de cidade em cidade. A peça pastoral parece não ter fim, destinada à intervenção de homens fardados, sempre dispostos a pisar o palco com suas botas pesadas e pouco apreço pela cultura. O cineasta faz uso ostensivo de flashbacks e flash-forwards para mostrar que a história não caminha em linha reta, mas em círculos, fazendo retornar a todo momento fantasmas do passado que aterrorizam o presente. Estupros, traições, assassinatos brutais e execuções sumárias se repetem no ritmo lento do cinema de Angelopoulos, que recorre com frequência ao plano-sequência.

As paisagens desoladas de A Viagem dos Comediantes acentuam o clima de deslocamento da trupe, que não encontra abrigo num mundo hostil à sua presença. São como pinturas metafísicas em que o indivíduo, expurgado das grandes praças, sucumbe ao sentimento melancólico do exílio permanente - e o próprio Angelopoulos, que cursou Direito em Atenas, viu-se obrigado, por causa dos coronéis, a passar algum tempo em Paris, estudando Literatura na Sorbonne.

Em certa medida, o problema do isolamento do indivíduo, inadaptável às normas sociais, seria retomado por Angelopoulos em A Eternidade e um Dia. No filme, um escritor (Bruno Ganz), prestes a deixar a casa onde sempre viveu, encontra a liberdade ao ajudar um garoto albanês a cruzar a fronteira. É na mobilidade, no trânsito social, que as mudanças acontecem no cinema de Angelopoulos.

Em Paisagem na Neblina, um de seus mais belos filmes, um menino e sua irmã mais velha procuram o pai desaparecido com o auxílio de um motociclista chamado Orestes - triste ironia, considerando que Angelopoulos foi morto pela moto de um policial enquanto filmava O Outro Mar. O Orestes do cineasta, antes de ser um vingador, é um ser socialmente deslocado como os pequenos, entregues à fúria e corrupção do mundo adulto.

Em O Passo Suspenso da Cegonha, o repórter enviado aos confins da Grécia descobre uma comunidade de refugiados cujo único desejo é recomeçar a vida em outro lugar, renunciando, se preciso, à verdadeira identidade, caso de um velho agricultor que intriga o repórter pela semelhança física com um exilado político desaparecido há anos.

Ao morrer, Angelopoulos concluiu a segunda parte de sua trilogia sobre as raízes da Grécia no século 20, A Poeira do Tempo, retomando questões abordadas em A Viagem dos Comediantes - e prolongando a jornada por outros países além da Grécia, para entender o que aconteceu com o mundo do século 20, dividido por fronteiras, guerras nacionalistas e pela intolerância. Faz falta um cineasta como Angelopoulos, autor de um cinema de reflexão, feito com rigor formal, inteligência e sensibilidade, qualidades cada vez mais raras na tela.