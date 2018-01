'Alma Gêmea' bate audiência das novelas das 18h e 19h

Chuva, alagamentos, caos na cidade... Motivos para a perda de público não faltam. Mas não deixa de ser estranho que quem está em casa prefere ver uma novela velha: a reprise de "Alma Gêmea" (2005), na mesma quarta-feira, registrou 22 pontos de audiência.

Se comparadas a suas antecessoras no horário, o cenário não é dos melhores. A média de audiência de 105 capítulos exibidos de "Cama de Gato" é de 23,6 pontos. Na mesma somatória, "Paraíso", de Benedito Ruy Barbosa, chega a 24,4 pontos.

Com "Tempos Modernos", a diferença é ainda maior. Sua antecessora, "Caras & Bocas", registrou em seus primeiros 21 capítulos média de 27,4 pontos. A trama de Bosco Brasil, que ainda patina em audiência, tem média de 23,5 pontos no mesmo período. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.