Alma e personalidade

Quando a alma, nome que denomina a melhor manifestação do ser humano, não domina e conduz as rédeas, mas é a personalidade, nome da manifestação mais superficial humana, a que comanda a situação, os dias e as noites vão passando e o estado de atordoamento e confusão vai aumentando. Nessas condições o ser humano vai desenhando um labirinto com seus passos, atitudes e desejos até que um dia vê a si mesmo como o lendário Minotauro, cheio de poder e força, mas prisioneiro no centro do labirinto. Tanto brilho, tanta distinção para nada! Até que a alma não conduza as rédeas, elevando o teor dos desejos para transformá-los em aspirações espirituais, o que se pode esperar da vida humana é confusão e atordoamento. Agora é o momento de superar essa voragem e se dirigir ao melhor objetivo possível.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O que até agora era terreno seguro foi convertido numa areia movediça de argumentações infindáveis. É que democraticamente todas as pessoas se sentem no direito de levantar a voz

e fazer ouvir as suas críticas.

TOURO 21-4 a 20-5

Quanto mais dura e difícil for a realidade com que você tenha de lidar, com maior coragem e ousadia enfrente e aceite os acontecimentos e, principalmente, os resultados de suas decisões. Somente isso aliviará a barra.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Exija de si um desempenho elevado perante as circunstâncias, pois apesar de essas serem adversas, você pode mesmo assim aproveitá-las e superá-las fazendo uso de sua força de vontade e persistente empenho.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tome as devidas medidas emergenciais sem hesitação, ainda que fazer isso aborreça sua alma profundamente. É melhor agir primeiro e ruminar depois os aborrecimentos para não perder tempo e assumir a dianteira.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você pode tentar esquecer o resultado de suas decisões, mas esse resultado não se esquecerá nunca de você, pois é sua cria; ficará no seu encalço até chegar o momento de você assumir a responsabilidade de redimi-lo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O tempo é amigo da realidade e da verdade, pacientemente trabalha até que essas virtudes se manifestem com clareza para estimularem a lucidez dos seres humanos receptivos o suficiente a essa condição.

LIBRA 23-9 a 22-10

A ingenuidade de tentar se convencer de que repetir frases positivas mentalmente possa mudar ou melhorar a realidade só vai resultar em que quando as circunstâncias duras se manifestarem, você não vai saber o que fazer.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tomar atitudes erradas para evitar enfrentar o que a longo prazo inevitavelmente acontecerá não é manifestação de sabedoria, mas seu oposto. Pense sempre a longo prazo, a vida sempre envolve prazos longos.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Sua alma reconhece que não é possível deixar as coisas seguirem à deriva, que é necessário impor condições e causar reviravoltas. A atitude provocará tumultos, mas isso será preferível a deixar tudo como está.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Todo o assunto se resume a uma atitude fundamental, você ser maior do que as circunstâncias da atualidade. Assim você não dependerá mais dessas, mas tomará iniciativas de acordo com sua vontade empreendedora.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Reconhecer a falta de coragem é sinal de possuí-la. As pessoas sem coragem não ousam questionar-se a respeito e, por isso, têm o costume de tomar atitudes que provocam consequências de natureza covarde.

PEIXES 20-2 a 20-3

O moralismo decorrente da ilusão de que se deve buscar a conquista do paraíso gera uma série de problemas, pois renega a complexidade e sofisticação da alma humana. Nós não somos seres simples.