AllTV lança Em Aberto, espécie de game-novela Primeiro canal de TV da internet, a AllTV lança, na próxima segunda-feira, uma espécie de game-novela. É um enredo com oito finais distintos, que começa como um Você Decide e depois vai se desdobrando na linha RPG. A equipe do canal realizou ontem um teste para colocar a história no ar de fato a partir do próximo domingo. Segundo o diretor do canal, Alberto Lucchetti, o número de acessos quadruplicou durante os testes, chegando a 18,4 mil no horário (17h30). Incidente no Lago é a história que inaugura o gênero, batizado como Em Aberto. O ponto de partida é um casal que trava uma discussão num parque - o Ibirapuera, claro. Um acaba morto e o público deve decidir se o outro assume ou não o crime. A partir daí, há a hipótese de jogar o corpo no lago e os resultados vão se desenhando com possibilidades de oito desfechos. A versão com oito finais deverá ser lançada em DVD após o fim da série, que é uma criação do escritor e diretor Henrique Santilli. O programa contou com a participação de dez atores e já consumiu 15 dias de gravações, a produção de 100 cenas e 13 locações.