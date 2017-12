AllTV, canal de TV via web, lança sua segunda novela Canal de TV via internet, a AllTV põe no ar dia 30 sua segunda novela, desta vez focada nos bastidores de uma estação de TV - nada mais oportuno para produções de orçamento modesto que usar as próprias instalações como cenário. A novidade do formato está na chance de o internauta ir definindo os rumos do folhetim. Assim foi com "Umas e Outras", anunciada pela AllTV como a pioneira no gênero web novela, há pouco mais de um ano. O argumento do novo enredo, "Alô, Alô, Mulheres", é de Leandro Barbieri e Silvia Cabezaolias. A interatividade é favorecida por um fator que já não vale para a TV: os capítulos inéditos são semanais (quarta-feira, às 15 h). O quesito elenco é um capítulo à parte. No primeiro folhetim, Alberto Luchetti, diretor-geral da AllTV, inseriu nessa linguagem vanguardista veteranos dos idos da TV em preto-e-branco. Agora, o cartão de visitas é a italiana Valentina Diva Latuada, filha de italiano com brasileira e há pouco vinda de Milão para tentar cá um lugar aos holofotes. A produção também não se acanha em testar o talento de internautas dispostos a brilhar. Lá está Pedro Zeballos, "revelado" pela AllTV na primeira novela.