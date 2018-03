ALLEN LANÇA NOVO FILME EM ROMA Woody Allen, Penélope Cruz e Roberto Benini participam de lançamento do mais novo filme do diretor, To Rome With Love (Para Roma com Amor), em Roma, na sexta. O longa, que segue a série de homenagens de Allen a cidades europeias, como Barcelona e Paris, tem Ellen Page, Alec Baldwin e Jesse Eisenberg no elenco. Entre outros casos que o filme criou, o fato de a espanhola Penépole fazer o papel de uma prostituta italiana causou ciúme nas atrizes locais. No Brasil, deve estrear no início de junho. / AP