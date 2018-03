Allen, homenagem a Oscar Niemeyer O cineasta americano Woody Allen vai se apresentar ao lado de seu grupo de jazz na programação de inauguração do Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, na Espanha, no dia 25 de março. O show será o primeiro a ocupar um espaço idealizado por Niemeyer como uma enorme praça pública, dialogando com um auditório capaz de abrigar cerca de mil pessoas. O Centro Niemeyer, que o arquiteto considera sua obra mais importante na Europa. É composto de cinco partes - uma cúpula, um auditório, uma praça, um mirante e um edifício que será ocupado por cinemas, salas de ensaios e de conferências. / EFE