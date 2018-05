Alicia Keys será coprodutora de peça da Broadway sobre negros

A artista norte-americana de 30 anos será uma das produtoras de "Stick Fly", comédia sobre uma família negra e rica que se reúne para um fim de semana na sofisticada ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts.

Astros como Jay-Z e Elton John já haviam patrocinado espetáculos da Broadway nos últimos anos.

O elenco de "Stick Fly" não foi anunciado, e não se sabe se Keys, que deu à luz seu primeiro filho em outubro, irá participar. A estreia está prevista para 8 de dezembro.

"Esta é uma história com a qual todos podem se identificar", disse Keys em nota. "Sou apaixonada por esta peça porque ela é tão lindamente escrita e retrata a América Negra de uma forma que nem sempre a gente vê no entretenimento. Sei que ela toca todas as plateias, que vão encontrar um pedaço de si mesmas dentro desta casa."

(Reportagem de Christine Kearney)