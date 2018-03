Alicia Keys e Katy Perry se apresentarão na posse de Obama

Smokey Robinson e Stevie Wonder também se apresentarão em uma das três festas oficiais planejadas para o início do segundo mandato de Obama, de acordo com o comitê organizador.

Outros artistas farão parte da festa: o cantor Marc Anthony, o grupo de rap Far East Movement e Nick Cannon, o grupo Fun., os cantores Usher e John Legend, o coral gospel Soul Children, e parte do elenco da série "Glee".

Espera-se que a posse de Obama no dia 21 de janeiro atraia 800 mil pessoas, menos da metade do 1,8 milhão de pessoas que foram a Washington em 2009 para celebrar a chegada ao poder do primeiro presidente afroamericano dos Estados Unidos.

Na cerimônia, Beyoncé Knowles cantará o hino nacional. Kelly Clarkson interpretará uma versão de "My Country, 'Tis of Thee'", e James Taylor tocará "America the Beautiful".

Há quatro anos, Beyoncé cantou "At Last", de Etta James, no baile posterior ao juramento.

(Reportagem de Andy Sullivan)