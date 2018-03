Alicia Keys e Jack White gravam tema do novo 007

A cantora de R&B Alicia Keys e o roqueiro Jack White - dos grupos White Stripes e The Raconteurs - gravaram a música-tema para o novo filme do espião James Bond, segundo um anúncio feito pelos produtores nesta quarta-feira. A canção Another Way to Die será o primeiro dueto em um filme do 007. O anúncio foi feito depois de surgirem boatos de que a música-tema seria gravada por Amy Winehouse, Duffy ou Leona Lewis. O novo filme de James Bond, Quantum of Solace (ainda sem título em português), terá o ator Daniel Craig mais uma vez como 007 e será lançado no final deste ano. Apesar de suas diferenças em termos de estilo musical, tanto Keys como White são músicos de destaque na cena americana e receberam 18 prêmios Grammy, somando-se os que cada um faturou. White participou como compositor, produtor, guitarrista e cantor ao lado de Keys. A música do mais recente filme de Bond - Casino Royale, de 2006 - foi gravada por outro roqueiro americano, Chris Cornell. Em filmes anteriores, a música-tema já foi gravada por Madonna, Garbage, Sheryl Crow, Tina Turner, Shirley Bassey, Duran Duran e Paul McCartney. O filme Quantum of Solace tem um orçamento maior do que o anterior de Bond. O título em inglês foi tirado de um conto publicado pelo criador de 007, Ian Fleming, em 1960. A previsão é de que ele tenha sua estréia no Brasil em 7 de novembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.