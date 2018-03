Alicia Keys e Jack White gravam música do novo '007'

A cantora Alicia Keys e o vocalista do White Stripes, Jack White, gravaram juntos Another Way to Die, música tema do próximo filme de James Bond, Quantum of Solace. Esta é a primeira vez que o tema de um filme de 007 é cantado em dueto. De acordo com os produtores do filme, White escreveu e produziu a canção. Além de cantar, ele também toca bateria na faixa. No passado, os filmes do agente secreto contaram com temas gravados por artistas consagrados como Paul McCartney, Madonna e Duran Duran, entre outros. A cada novo filme há intensa especulação sobre quem interpretará o tema. O lançamento do novo filme, novamente estrelado por Daniel Craig, está marcado para 31 de outubro no Reino Unido. No resto do mundo, o lançamento ocorrerá em novembro.