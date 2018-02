Alice, Martin e a identidade do samba

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1960. Direção de J. B. Tanko, com Ankito, Grande Otelo, Renata Fronzi, Anilza Leoni.

A emissora tem revisado a parceria entre Ankito e Grande Otelo no horário Mestres do Riso. Os dois saem da cadeia e descobrem que precisam tomar conta de menino. Uma espécie de O Garoto nacional, sem Carlitos, mas com humor (e sentimentalismo). Reprise, preto e branco, 103 min.

Curtindo a Vida Adoidado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

13H30 NA REDE BRASIL

(Ferris Bueller's Day Off). EUA, 1986. Direção de John Hughes, com Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara, Jeffrey Jones.

Garoto resolve matar aula e é perseguido pelo inspetor de disciplina da escola. Veja para entender como e por que o diretor e roteirista Hughes virou cult, colocando na tela as ansiedades e desejos de toda uma geração (nos anos 1980). Reprise, colorido, 103 min.

Robin Hood

22 H NA RECORD

(Robin Hood). EUA, Inglaterra, 2010. Direção de Ridley Scott, com Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Matthew MacFadyen, William Hurt, Max von Sydow, Léa Seydoux.

O cinema contou muitas vezes a história do arqueiro da floresta de Sherwood, que roubava dos ricos para dar aos pobres. O diretor Ridley Scott inova pouco, mas o belo visual e o elenco fazem a diferença. Não dá para desgrudar o olho de Russell Crowe e Cate Blanchett. Inédito, colorido, 148 min.

Corações Apaixonados

22 H NA REDE BRASIL

(Playing by Heart). EUA, 1998. Direção de Willard Carroll, com Sean Connery, Gena Rowlands, Ellen Burstyn, Madeleine Stowe, Gillian Anderson, Angelina Jolie, Ryan Philippe, Jay Mohr.

O amor está no ar em diversas histórias - a mulher que trai o marido, a mãe que reencontra o filho morrendo de aids, a diretora de teatro que teme se envolver e pode perder o romance de sua vida, etc. Imagine se, com um elenco desses, você não ficará ligado... Reprise, colorido, 120 min.

O Toque do Oboé

22H30 NA TV BRASIL

Brasil/Paraguai, 1998. Direção de Claudio Mac Dowell, com Paulo Betti, Letícia Vota, Mario Lozano, Arturo Fleitas

Paulo Betti faz músico que transforma a vida de povoado ao acompanhar a exibição de filmes com seu oboé. O diretor McDowall desenvolveu este projeto em Cuba, impregnado de latinidade. Não ficou grande como poderia ser, mas é simpático. Inédito, colorido, 119 min.

Missão Babilônia

23H20 NA GLOBO

(Babylon A.D.). EUA, 2008. Direção de Mathieu Kassovitz, com Vin Diesel, Michelle Yeoh, Melanie Thierry, Gerard Depardieu, Charlotte Rampling.

Mercenário bate e arrebenta na Terra do futuro, em defesa de uma mulher misteriosa, que muita gente quer matar. Fantasia formatada para Vin Diesel. Se você não é fã, nem arrisque, pois será perda de tempo. Reprise, colorido, 90 min.

Marcas da Violência

1 H NA GLOBO

(A History of Violence). EUA, 2005. Direção de David Cronenberg, com Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed

Harris, William Hurt.

Sujeito leva vida tranquila numa pequena cidade. Quando reage instintivamente a um assalto, a coisa muda. Ele tem um passado - e dívidas serão cobradas. A parceria de Cronenberg com Viggo Mortensen compõe a melhor parte da obra do autor. Reprise, colorido, 96 min.

A Lenda de Enéas

1 H NA REDE BRASIL

(La Guerra di Troia). Itália, França, Iugoslávia, 1962. Direção de Giorgio Ferroni, com Steve Reeves, Juliette Mayniel, Arturo Dominici.

Fantasia mitológica - o título original refere-se à Guerra de Troia, o brasileiro põe ênfase no guerreiro Enéas, interpretado pelo ex-Mister Universo Steve Reeves. Hoje raros, esses filmes eram muito populares no cinema italiano da época. Reprise, colorido, 95 min.

Sou Negro, Não Sei Sambar

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Patricio

Salgado.

Criado num ambiente de classe média, predominantemente branco, homem negro precisa afirmar sua identidade aprendendo a sambar. Um enfoque diferente para uma discussão que tem estado no ar, nesta semana da Consciência Negra. Reprise, colorido, 52 min.

Alice e Martin

3H45 NA REDE BRASIL

(Alice & Martin). França, 1998. Direção de André Téchiné, com Juliette Binoche, Alexis Loret, Carmen Maura.

Martin ama Alice, ela engravida, ele não está preparado para ser pai. O francês Téchiné fez filmes importantes discutindo a (i)maturidade dos sentimentos. E aqui há o elenco. Juliette Binoche, Carmen Maura, como resistir? Reprise, colorido, 124 min.