Alice Brill ganha homenagem na cidade de Itu Alice Brill é artista, teórica de arte, fotógrafa. Nascida em Colônia, na Alemanha, no dia 13 de dezembro de 1920, ela veio para o Brasil ainda garota, em 1934, fugindo dos horrores do nazismo. De sua carreira multidisciplinar pode-se dizer que é renomada em todas as áreas: como fotógrafa, registrou por meio de um olhar delicado e poético, principalmente, vale destacar, o cotidiano em São Paulo nas suas primeiras décadas vividas na cidade - mas sua coleção inteira, que engloba também o trabalho no fotojornalismo, com mais de 14 mil negativos, foi doada para o Instituto Moreira Salles; como teórica, debruçou-se sobre a obra de artistas como Samson Flexor e Mario Zanini; e, como artista plástica, dedicou-se à pintura e à gravura. Atualmente, com 85 anos, Alice ainda recebe merecidas homenagens. A mais recente delas é a abertura da mostra Alice Brill - Batik e Outras Artes, que será inaugurada nesta quarta-feira no Museu da Energia de Itu. Pinturas e gravuras são o que Alice mais gosta de fazer hoje em dia, como diz sua filha, Silvia Czapski. Em seu ateliê no bairro do Sumarezinho, a artista guarda em mapotecas e pelo espaço suas criações - há uma mesa de frente à janela com pincéis e tintas onde a artista costuma trabalhar. Sua exposição, agora em Itu, reúne um amplo conjunto de obras, algumas inéditas. O batik, presente no título da mostra em Itu, refere-se a um tipo de pintura sobre tecido. A técnica, de origem artesanal, javanesa, foi adaptada e incorporada pela artista de forma peculiar, desde a década de 1960 - batik foi, inclusive, objeto de sua tese de doutorado. Além dessas pinturas, há também na mostra aquarelas, guaches e trabalhos em técnica mista. Entre suas temáticas preferidas estão os casarios de São Paulo, composições que por ora chegam ao abstracionismo - mas vale também destacar as obras que Alice realizou numa fazenda em Itu, sobre cenas de natureza. A mostra, com curadoria de Maria Célia Bombana, poderá ser visitada até dia 30. Alice Brill - Batik e Outras Artes. Museu da Energia de Itu. Rua Paula Souza, 669, centro de Itu, São Paulo. Abre hoje.