Alice Braga direciona a carreira para Hollywood A atriz Alice Braga continua abrindo caminho em Hollywood. Estrela do filme Repo Men, que estreou na sexta-feira nos Estados Unidos, ela contracena com o astro inglês Jude Law (foto) e o vencedor do Oscar Forest Whitaker. Nas próximas semanas, Alice será vista em Predators, em que fará parceria com outro ganhador da estatueta dourada, Adrien Brody.