Alguns dilemas de um filme policial à brasileira

Criando sobre fatos de alta complexidade, a ficção não teria alternativa senão simplificar elementos. Por exemplo, reduzir o número de personagens, sem o que a compreensão ficaria prejudicada. A versão para cinema providencia também uma femme fatale, Carla (Hermila Guedes), um chefe cerebral e violento, o Barão (Milhem Cortaz), e, como brinde, um duelo entre duas gerações de policiais. A velha guarda, mais literária e intuitiva, é representada por Lima Duarte (Amorim), e a mais jovem, senhora da tecnologia, expressa na figura de Giulia Gam (Telma).

Este último recurso é decalcado de seriados policiais norte-americanos, inspiração maior de Assalto ao Banco Central, estreia na direção de Marcos Paulo. Um filme em busca do seu público e, portanto, respeitoso aos códigos conhecidos. Seu problema é simplificar demais a amplitude da ação e a dramaticidade potencial do crime, pontos fortes no clássico O Segredo das Joias, de John Huston. Também não dá muita bola para contradições sociais implícitas, como fazia, 50 anos atrás, Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias, a referência nacional do gênero.

Enfim, fazer filme para o público não é pecado; pelo contrário. Mas esperamos ainda por cineastas que consigam operar dentro desses códigos convencionais e subvertê-los ao mesmo tempo. Como aliás fizeram grandes diretores quando trabalharam na indústria cinematográfica pesada.