13 h - Balé da Cidade faz apresentação do espetáculo Crônicas do Tempo com quarteto de cordas

16 h - Palestra com o americano Joseph Kosuth, pioneiro da arte conceitual

Dia 26:

15 h - Atores do Teatro Oficina realizam encenação dirigida por José Celso Martinez Corrêa da peça O Bailado do Deus Morto, escrita e feita em 1933 pelo multiartista Flavio de Carvalho