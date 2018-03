Algumas raridades e a obra-prima de Yilmaz Güney Durante muito tempo - e ainda assim apenas para entendidos - o cinema turco se resumiu a O Caminho (Yol), de Yilmaz Güney, vencedor do Festival de Cannes de 1982. Depois de longo hiato, em que o cinema turco sumiu das telas, o bloqueio foi furado recentemente com 3 Macacos, de Nuri Bilge Ceylan, que chegou ao circuito comercial brasileiro. É, portanto, uma cinematografia que aparece por exceções. Daí a importância da mostra Tempos e Ventos - Viagem pelo Cinema Turco, que começa hoje no Centro Cultural Banco do Brasil e prossegue até o dia 6 de março.