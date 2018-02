Algo está errado... mas é com os outros!

Enquanto houver injustiça e miséria neste planeta, humano algum poderá sentir-se feliz. Para experimentar felicidade são necessários complicados raciocínios mentais e emocionais, isolando o bem-estar particular de quem assim manobra. Desta forma, essa pessoa poderá sentir-se feliz, considerando-se afortunada porque a miséria não a toca e, sem importar-se muito com a estranha sensação de algo estar radicalmente errado, tenta lavar sua alma e seu dinheiro dando uma esmola de vez em quando ou ajudando uma instituição de caridade. Tudo isso é bom, mas certamente um dia a injustiça baterá na sua porta e não haverá ninguém para ajudar, porque as outras pessoas também se sentirão afortunadas por isso não ter acontecido a elas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A ansiedade dá conselhos inúteis, como o de ser necessário você encarar novos riscos agora. Se quiser complicar-se além da conta, faça isso mesmo, encare os novos riscos. Se quiser sossego, deixe passar, continue em frente.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há alguns assuntos que não podem ser tocados, mas algumas pessoas não sabem disso. Por isso, não há razão de culpá-las por elas dizerem o que você queria silenciar. As surpresas acontecem, não dá para controlar tudo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Você esbarra agora

na falta de compromisso das pessoas que empenharam a palavra. Até parece que hoje em dia a palavra não vale nada! Porém, insista, faça o possível para que a palavra volte a ser valiosa.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda que as circunstâncias não favoreçam você a realizar seu desejo, desta vez será pior para elas, porque sua alma pretende seguir em frente. Assim se tempera a força de vontade e se prova que a alma humana é superior.

LEÃO 22-7 a 22-8

É completamente possível você satisfazer o desejo em pauta na atualidade, mas vai ter de forçar céu e terra para isso, pois as circunstâncias não são favoráveis. Este é o momento de pensar se isso valerá a pena.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Experimentar e não gostar é infinitamente melhor do que abster-se da experiência por pudor ou temor. Tudo que você deixa de fazer é alimento para os dilemas íntimos. Tudo que você faz enriquece a alma.

LIBRA 23-9 a 22-10

É normal pensar que as pessoas podem ser seduzidas porque elas buscam satisfazer seus interesses particulares. Porém, a normalidade da situação não a torna mais saudável. Assim andam as coisas! Melhor sair dessa!

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Você tem os ingredientes e conhece a recei-ta, o que falta para a realização do desejo? Só falta o esforço, sem ele nada acontecerá,

a receita não sairá da teoria nem os ingredientes se combinarão por si sós.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Todas as pessoas têm força de vontade disponível para ir além dos limites impostos pelas circunstâncias. Porém, poucas são as que fazem uso dessa força de vontade, a maioria é moldada pela força das circunstâncias.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As pessoas atrapalham bastante toda a ordem que você consegue sustentar. Porém, sem elas a vida seria pior que nada. Por isso, comece a acostumar-se com a presença das pessoas e interagir com elas alegremente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Reunir todos os ingredientes num só proje-to agora parece mais distante do que nunca. Porém, nada do que aconteceu foi tempo perdido, só que isso ficará claro um pouco mais adiante. Faça amizade com o tempo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Pense no futuro, mas dê atenção ao que acontece exatamente agora também, já que de outra forma você inviabilizaria os dois tempos, o presente por desatendê-lo e o futuro, por não lhe dar uma base firme agora.