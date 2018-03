Alfredo Bosi dá palestra em relançamento de 'A Divina Comédia'

O ex-professor da Universidade de São Paulo (USP) e crítico literário Alfredo Bosi ministrará uma palestra nesta quarta-feira, 5, sobre "A Divina Comédia", obra do italiano Dante Alighieri, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo.

A palestra ocorre por ocasião do lançamento de uma nova edição de bolso com o texto integral da obra renascentista, com tradução, comentários e notas de Italo Eugenio Mauro e prefácio de Otto Maria Carpeaux.

Onde: Livraria Cultura - Av. Paulista, 2073, conjunto nacional

Quando: Quarta-feira, 5 de agosto, às 19 horas

Quanto: Grátis (sujeito à lotação máxima de 166 lugares)