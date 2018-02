Alfredo Bello

1. BACHIANAS Nº 1

INTRODUÇÃO - Villa Lobos.

"Do compositor erudito que mais entendeu a música e a alma do povo brasileiro."

2. COCO DUB - Nação Zumbi. "O coco é um ritmo muito poderoso que conduz a viagem psicodélica e política desta música."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. CANÇÃO DO AMOR DEMAIS - Elizete Cardoso.

"Tom exibe aqui todas as suas influências, de Radamés e Villa ao expressionismo francês. A voz de Elizete está maravilhosa."

4. MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS - David Byrne e Brian Eno.

"O princípio do loop infinito está presente na culturas tradicionais e é forte influência neste disco, o meu primeiro de world music."

5. MY LIFE IN A HOLE - Africa Heard Change.

"Uma das melhores coisas dos anos 80. Depois de ouvirem My Life in the Bush of Ghosts, este coletivo olhou para a África e mergulhou num dub sem limites."

6. MILES RUNS DOWN THE VOODOO - Miles Davis.

"É fantástico como o som de tantos músicos tocando ao mesmo tempo, sem partitura, seja tão conexo e harmonioso."

7. PSALM - John Coltrane.

"A Love Supreme é a música devocional em seu estado bruto. Livre e extremamente religiosa. O religar-se sem interferências."

8. ALVORADA - Bambaê do Rosário.

"Esse é um dos cantos mais lindos e expressivos que já ouvi, Foi gravado por mim numa comunidade ribeirinha no interior do Pará. É África e Bach."

9. CANTO PARA A JUVENTUDE - Stockhausen.

"Chorei de emoção na primeira vez que ouvi esta peça para coro e fita magnética, prova de que a arte, desde os tempos da caverna até hoje, é a expressão do ser humano."