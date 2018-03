Alexandre Penezzi lança CD 'Cordas ao Vento' Comprovado mais como um estado de espírito e um jeito brasileiro de tocar diversos estilos de música ligeira do que como gênero, o choro atinge um estágio "de êxtase" quando burilado por mãos hábeis como as do violonista Alessandro Penezzi e o clarinetista Alexandre Ribeiro. É o que se pode ver na apresentação que a dupla fará amanhã (04) no Auditório Ibirapuera, para lançar o CD Cordas ao Vento (Capucho Produções Artísticas).