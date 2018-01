Alexandre Herchcovitch desfaz acordos com grupo Identidade Moda Após muito barulho no mundo da moda, foi desfeito o brevíssimo casamento entre Alexandre Herchcovitch e o novo grupo Identidade Moda, informou a assessoria de imprensa do estilista nesta quarta-feira, "tendo em vista que as negociações não chegaram a um bom termo". Herchcovitch, mais importante estilista brasileiro da atualidade, "se desligou do cargo de curador do grupo" e "de diretor de criação da Zoomp", segundo o comunicado da assessoria. Suas marcas também não foram transferidas ao grupo, que ficou conhecido pela sigla I'M e pelas aquisições de grifes famosas como Fause Haten, Cúmplice e Clube Chocolate. O comunicado não dava mais detalhes. Ao ser procurado pela Reuters, Vicente Mello, presidente da I'M, afirmou que não sabia da saída de Herchcovitch e não quis comentar o assunto. (Por Fernanda Ezabella)