Alexandre Frota está internado em hospital de SP O ator carioca Alexandre Frota está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a noite da última segunda-feira por conta de uma broncopneumonia. Apesar de permanecer no hospital, ele apresenta melhora em seu quadro clínico. Segundo boletim divulgado pelo hospital nesta segunda-feira, o ator continua na Unidade de Terapia Semi-Intensiva. "O paciente apresenta boa evolução clínica", diz o boletim assinado pelo superintendente Miguel Cendoroglo Neto e pelo clínico geral Roberto Tadeu Betti. Mas ainda não há previsão de alta. Alexandre Frota, de 42 anos, começou a carreira de ator na Rede Globo em novelas como Sassaricando (1987), mas ganhou maior visibilidade na mídia depois de participar do programa do SBT Casa dos Artistas, em 2001. Passou, entre outras, pelas novelas Malhação, da Globo, e Marisol, do SBT, participou de peças de teatro e foi apresentador das duas primeiras edições do festival de música Rock in Rio, além de ter gravado filmes pornôs "porque gosta muito de sexo". Em janeiro deste ano, o ator fez seu quarto ensaio de nu para a G Magazine.