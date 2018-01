Alexandre Frota deixa hospital em São Paulo Após passar mais de dez dias internado no do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma broncopneumonia, o ator carioca Alexandre Frota recebeu alta na manhã do último Domingo. Ele foi internado no dia 3. Segundo revelou ao Portal do Estadão o assessor de imprensa do ator, Fernando Costa, Frota deixou o hospital por volta das 10 horas e passa bem. "Ele vai tomar alguns remédios durante os próximos 20 dias e depois tirar uma outra chapa do pulmão", revelou Costa, acrescentando que o ator pretende viajar. "Está pensando em ir para Fernando de Noronha ou então em ficar com a família, no Rio". Alexandre Frota, de 42 anos, começou a carreira de ator na Rede Globo em novelas como Sassaricando (1987), mas ganhou maior visibilidade na mídia depois de participar do programa do SBT Casa dos Artistas, em 2001. Passou, entre outras, pelas novelas Malhação, da Globo, e Marisol, do SBT, participou de peças de teatro e foi apresentador das duas primeiras edições do festival de música Rock in Rio, além de ter gravado filmes pornôs "porque gosta muito de sexo". Em janeiro deste ano, o ator fez seu quarto ensaio de nu para a G Magazine.