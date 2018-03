Alessandra Negrini vai assumir vaga de Cláudia Abreu Nada de Débora Falabella e Camila Morgado, que estavam entre as atrizes mais cotadas para protagonizar "Paraíso Tropical", próxima das 9 da Globo, de Gilberto Braga, com Dennis Carvalho na direção. A atriz Alessandra Negrini foi escolhida para o papel que seria de Cláudia Abreu. Alessandra se destacou na minissérie "JK" no papel Yedda Ovale Schmidt, uma mulher que além de sensual era extremamente ousada para a época, casada com o poeta Augusto Schmidt (Antonio Calloni), um dos melhores amigos do presidente Juscelino Kubitschek e criador do slogan de seu governo "50 anos em 5". Na semana passada, a dois meses do início das gravações de "Paraíso Tropical", a atriz Cláudia Abreu comunicou à Globo que está grávida do seu segundo filho, portanto, não poderia participar da produção. As gravações estão previstas para começar entre fim de outubro e início de novembro na Bahia. O papel das gêmeas, ao estilo Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", uma boa e outra má, será agora interpretado por Alessandra. As personagens vão se envolver com o mocinho da história, vivido por Fábio Assunção. Gilberto garante que o papel não foi escrito especialmente para Cláudia, e que a chegada de uma criança sempre é uma notícia boa. Além de Assunção, o elenco de "Paraíso Tropical", que estréia no início de 2007, conta com Wagner Moura, Tony Ramos, Débora Bloch, Hugo Carvana, Isabela Garcia, Cleo Pires e Reginaldo Faria.