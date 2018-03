Alessandra Negrini e Otto não estão mais juntos, diz assessoria

O casamento da atriz Alessandra Negrini e o músico Otto chegou ao fim. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 8, pela assessoria da atriz. O casal estava junto havia seis anos e tem uma filha, Betina. A atriz de Sexo, Amor e Traição ainda tem mais um filho, Antonio, fruto de seu casamento com o ator Murilo Benício. O último trabalho de Alessandra na TV foi na novela Paraíso Tropical (2007), de Gilberto Braga, em que interpretava as gêmeas Taís e Paula, uma boa e outra má. No cinema, a atriz está em Cleópatra, de Julio Bressane, que levou o prêmio de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Alessandra, no Festival de Brasília do ano passado.