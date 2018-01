Alessandra Ambrósio atua na série Entourage Os brasileiros estão mesmo conquistando os seriados americanos. Depois de Rodrigo Santoro - confirmado no elenco da terceira temporada de Lost, série exibida no Brasil pelo canal pago AXN -, é a vez da top Alessandra Ambrósio invadir as produções televisivas dos Estados Unidos. A modelo - que integra o time de beldades exclusivas da grife de lingeries Victoria?s Secret - acaba de gravar uma participação especial no seriado Entourage, da HBO, contracenando com o ator Jeremy Piven (indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante em série de comédia no Emmy deste ano). O episódio estrelado pela top, no entanto, só vai ao ar em janeiro de 2007, na estréia da quarta temporada de Entourage. Para não deixar os marmanjos norte-americanos esperando tanto, Alessandra também acaba de gravar cinco comerciais de tevê em Los Angeles. A top ainda esteve no Caribe, na semana passada, fotografando para o novo catálogo da Victoria?s Secret. Estima-se que a modelo receba US$ 800 mil por ano para ser exclusiva da grife.