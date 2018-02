Alemão pacificado vira cenário da Globo Pela primeira vez após o processo de pacificação do Complexo do Alemão, a Globo subiu o morro não com uma equipe do jornalismo, mas sim com o pessoal do entretenimento. Na foto ao lado, Dira Paes e Nanda Costa gravam cenas de suas personagens para Salve Jorge, novela de Glória Perez que substituirá Avenida Brasil a partir de 22 de outubro. Não se trata de núcleo secundário. Nanda é protagonista da trama e Dira, sua mãe na história. A emissora não sabe ainda com que frequência gravará no morro, mas, como manda a regra para qualquer cenário externo visto em novela da GLobo, o Alemão foi reproduzido no Projac ao modo das cidades cenográficas da casa. O Alemão de Jacarepaguá tem 1,8 mil metros quadrados, 14 grandes edificações e reproduz fielmente as lajes típicas da comunidade. A maior delas será o bar do Miro (André Gonçalves). De lá do alto, os turistas da história poderão apreciar a paisagem do Rio inserida no vídeo por efeitos especiais. René Silva, o twiteiro que cobriu a ocupação do Alemão, há quase dois anos, também está no elenco: fará ele mesmo.