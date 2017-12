Alemão, o filme, terá versão mais violenta no Telecine On Demand

O lançamento da versão ampliada e mais violenta do que aquela vista nos cinemas tem data marcada para 13 de junho. O filme é estrelado por Caio Blat, Gabriel Braga Nunes, Marcello Melo Jr., Milhem Cortaz e Otávio Müller, com participações especiais de Antonio Fagundes e Cauã Reymond.

Com intervalos cada vez mais curtos entre a telona e a tela domiciliar, a indústria do cinema já tem uma agenda fechada com o canal de Video On Demand (VOD) da rede Telecine para despachar outros títulos relevantes do ano, alguns ainda em cartaz. Além de Alemão, estão previstos para os próximos meses o lançamento em VOD de Robocop, de José Padilha (junho), o indicado ao Oscar Walt nos Bastidores de Mary Poppins (junho), as animações Rio 2 (julho) e Como Treinar Seu Dragão 2 (novembro) e as sequências XMen: Dias de Um Futuro Esquecido (outubro) e Transformers: A Era da Extinção (novembro).

A morte de Luciano do Valle deve reativar, na Band, um plano de maior cooperação entre o canal aberto e a BandSports na Copa do Mundo. A narração única de algumas partidas para os dois canais, ideia que já havia sido descartada, volta à tona agora.

E Oliveira Andrade, nome até então mais reservado ao BandSports, será mais solicitado na Band.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há ainda quem cogite trazer Silvio Luiz de volta para a Band. Seu acordo na RedeTV! não prevê multa rescisória. Essa e outras alternativas começam a ser estudadas hoje.

Museu. A Coleção Pró-TV, selo editorial em parceria com a In House, que começa a valer com o lançamento do livro de Vida Alves, dia 28, já tem outros textos no prelo. De Thais Matarazzo, A Rapaziada do Brás: Seus Artistas, Memórias e Canções sai em 31 de maio.

Museu 2. A Coleção Pró-TV também prevê para breve biografias do apresentador Blota Júnior e de Mazzaropi, além de obras acadêmicas como um estudo sobre o canal Viva e a reedição, atualizada, de Memória da Telenovela Brasileira.

Maracangalha. Imitação não é a essência de Tá no Ar: A TV na TV, mas é recurso que, usado moderadamente, sempre diverte a plateia. Aqui, Marcelo Adnet se veste de Dorival Caymmi, só na peruca e na camisa, para um esquete que relembra o saudoso Globo de Ouro.