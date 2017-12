Alemães usam impressão digital para pagar compras

Pagar compras usando o dedo em vez do cartão ou de dinheiro está se tornando cada vez mais comum na Alemanha. O sistema desenvolvido por cientistas alemães já foi adotado por supermercados e universidades. Cerca de 250 mil consumidores abraçaram a novidade. Primeiro, os dados bancários do cliente são colocados no sistema. Depois, a impressão digital dele é registrada, e então ele já pode fazer as compras. O cientista Ulrich Kipper, que ajudou a desenvolver a idéia, diz que a chance a fraudes no novo sistema são de uma em dez milhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.