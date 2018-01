Alemã vence Top Model of the World e causa controvérsia

A jovem alemã Alessandra Alores venceu neste sábado, 19, o concurso Top Model of the World, realizado na cidade litorânea egípcia de Hurghada, resultado que gerou o protesto das outras participantes. Alessandra, de 24 anos e com 1,72 metro de altura, convenceu o júri, mas foi alvo de críticas de muitas de suas 40 rivais no concurso, que asseguraram que ela não cumpre os requisitos para ser uma supermodel. "Não estamos satisfeitas porque ela (Alessandra) não é 'a top model'", disse a representante espanhola, Carlota Tabarini, que afirmou que a alemã "não é um modelo" de supermodel e não se esforçou durante os ensaios do concurso. A candidata britânica, Nicola Moriarty, também não poupou críticas à escolha. "Não é justo, ela é muito baixa, chegava tarde e bêbada aos ensaios, e enquanto o resto de nós dividia os quartos, ela tinha um só para ela, porque sabia que ia vencer", desabafou. Apesar dos protestos, Alores não esconde sua felicidade pelo prêmio e contou que recebeu como um "choque" a notícia de que era a vencedora do concurso. "Foi uma surpresa, porque eu era a mais baixa das finalistas, mas já era a hora de uma baixinha vencer", afirmou a vencedora alemã, que não quis comentar as acusações de suas adversárias. O diretor-gerente na Europa da World Beauty Organization (Organização Mundial da Beleza), o alemão Detlef Tursies, que é um dos organizadores do evento, minimizou as críticas e disse que "os concursos de beleza são como partidas de futebol, em que cada um tem o seu favorito e sempre há controvérsia". "Além disso, nós, os alemães, não somos muito patriotas", disse Tursies, em referência ao fato de vários membros do júri ser dessa nacionalidade. A bielo-russa Alena Aladka e a egípcia Lobna Amin foram escolhidas primeira e segunda dama de honra, respectivamente. Luciana Pinheiro representou o Brasil. O concurso Top Model of the World é uma competição para escolher a candidata com mais talento para se transformar na maior supermodel do mundo.