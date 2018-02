Além do pastiche e do sexo

A literatura argentina tem produzido prodígios. Lembremos de Jorge Luis Borges (1899-1984) como o escritor que desierarquizou as ideias da cultura ocidental e deu livre curso a seu pensamento instaurando como centro de sua própria biblioteca. E de Roberto Arlt (1900-1942), cuja escrita particular gestada na leitura de duvidosas traduções de Dostoievski era alimentada pela linguagem baixa das ruas de Buenos Aires. Entre os contemporâneos, Ricardo Piglia (1940) foi quem brandiu mais alto tal influência. Dono de uma poética que coloca também o leitor no centro da produção literária, ele propõe uma colagem de vozes e discursos para falar sobre a ditadura e as máquinas narrativas.

Pois é de Borges e Piglia que descende a ficção de Pola Oloixarac (1977), uma atração da Flip, de quem sai aqui As Teorias Selvagens. O universo sempre sisudo dos dois narradores é desestabilizado por um humor mordaz e pela sexualidade adolescente. Está presente um pastiche da escrita acadêmica e uma colagem vertiginosa de vozes, cartas, diários, agora a serviço de narrar o ambiente juvenil. Por mais que apareçam os anos da ditadura argentina, é de modo lateral. Os jovens têm seu universo nerd como tema do romance: tentativas de matematização do amor, paródia de Wittgenstein e impagáveis visões da vida social.

Trata-se de um livro sobre a iniciação da atual geração de jovens, entre computadores e as ciências humanas. Não se esgota no pastiche, pois se ampara num projeto literário sólido, e numa escrita consistente, que resiste até mesmo a deslizes da tradução para o português - como "as classes de Biologia" em vez de "as aulas de Biologia" (pág. 24) e "publicidade de vaqueiros" no lugar de "publicidade de jeans" (pág. 28).

WILSON ALVES-BEZERRA É PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE LETRAS DA UFSCAR