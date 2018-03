Além de fronteiras Itinerários, Itinerâncias é o título do Panorama da Arte Brasileira, a tradicional exposição que o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove bienalmente para debater a produção artística contemporânea. Em sua 32.ª edição, a mostra, que vai ser inaugurada no sábado, tem curadoria, desta vez, de Cauê Alves e Cristiana Tejo. Eles selecionaram obras de 40 artistas brasileiros, entre eles, Lucia Laguna (foto), Bruno Faria, Cildo Meireles, Louise Ganz e Breno Silva, como de estrangeiros que vivem no Brasil.