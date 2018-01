Além de canais abertos, Brasil leva 36 produtoras a evento em Cannes

Produtores do Reino Unido, Catalunha, Argentina e África do Sul já têm rodadas de negócios agendadas no estande da BTVP, não só com fins de compra, mas também de futuras coproduções.

VITRINE

Foi-se o tempo em que a Globo, primeira TV brasileira a pisar em Cannes, era representante única do Brasil no evento, mas seu estande ainda é soberano perto dos conterrâneos. SBT, Record e Band também têm estandes no Palais des Festivals.

Com mais de cem países lá representados por algo como 12 mil profissionais, a MipCom ainda é a melhor vitrine para produtores do mundo todo venderem seu peixe. Foi lá, em outubro passado, que a Netflix anunciou seu maior feito até então, a série House of Cards, com Kevin Spacey, aliás, finalista ao Emmy Awards.