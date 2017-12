Além de Arctic Monkeys e Killers, Tim Festival traz Björk

A cantora islandesa Björk confirmou sua participação no Tim Festival 2007, unindo-se aos grupos Arctic Monkeys, The Killers e Juliette & The Licks. O evento será realizado entre os dias 25 e 31 de outubro em São Paulo, Curitiba, Vitória e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os shows serão realizados no Auditório Ibirapuera e na Arena Skol Anhembi, no Rio, na Marina da Glória, em Vitória, no Teatro da UFES, e em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski. A organização do Tim Festival, que chega a sua quinta edição, informa que o formato do festival será alterado, mas ainda não divulga detalhes das mudanças. O evento já trouxe ao País nomes como Beastie Boys, The Strokes e Libertines.