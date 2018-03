'Além das Montanhas' fala de sexo e religião na Romênia Havia gente torcendo por Além das Montanhas no Festival de Cannes do ano passado, e embora o júri presidido por Nanni Moretti tenha preferido premiar Amor, de Michael Haneke - agora coroado de indicações para o Oscar -, o filme de Cristian Mungiu obteve suas recompensas. Um prêmio de roteiro, para o próprio diretor, e a divisão do prêmio de melhor atriz entre as duas protagonistas, Cristina Flutur e Cosmina Statan.