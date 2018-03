ALÉM DAS CICATRIZES Passados 21 anos de sua última apresentação no Brasil, no Rock in Rio, o cantor inglês Joe Cocker regressa este fim de semana. Aos 67 anos (fará 68 em maio), sua estrela brilhou pela primeira vez no lendário festival de Woodstock. De lá para cá, as cicatrizes de seus percalços pela vida incorporaram-se à sua voz rouca.