(Buzz Lightyear, boneco astronauta do filme ‘Toy Story’.)

“Não entendi nada, mas adorei” deve ter dito muita gente depois de ver o filme “A grande aposta”, sobre os meandros e as matreirices de um sistema financeiro descontrolado.. A mesma frase serve para uma composição do Schoenberg ou uma tira do Laerte: entender não é condição para gostar. A prova de que as ondas gravitacionais previstas por Einstein há cem anos existem mesmo encheu de entusiasmo os responsáveis pela prova, o que é natural, mas também quem não tem a menor ideia do significado da descoberta. Estes personalizaram sua admiração e festejaram o desagravo ao Einstein, que, aparentemente, sabia tudo. Nos fez bem a revelação que o simpático velhinho era mais fera do que se supunha.

Mesmo sem um curso intensivo sobre títulos, hipotecas temerárias e etc. você sabe que a possibilidade sempre presente de fraude bancária afeta, direta ou indiretamente a sua vida. Você “entende” o que está acontecendo em “A grande aposta” mesmo sem entender o vocabulário. A precariedade retratada, no filme, do sistema que, afinal, manda no mundo, deve assustar mesmo quem nunca entrou num banco. Já a nossa ignorância do que acontece no Universo só aumentava com cada nova descoberta. Aceitamos a ideia de um Universo em expansão infinita - ou, talvez, até que comece uma implosão, de volta ao big bang que nos pariu – e nos resignamos às suas leis obscuras, à excentricidade das suas partículas subatômicas e aos limites da nossa capacidade de explicar tudo isso – e de repente surge a possibilidade de haver um “além” além do que se conhece, além do infinito, como previu o Buzz Lightyear. Dizem que com as ondas gravitacionais temos agora uma maneira de auscultar o Universo e ouvir seus segredos. Vá entender.

O que a descoberta das ondas tem e ver com o nosso pão e manteiga de cada dia?. A mãe do Woody Allen se irritava quando ele, ainda garoto, dizia se angustiar com o destino do Universo, e perguntava “O que você tem a ver com o Universo?” antes de lhe dar um tapa. É melhor não ter nada a ver com o Universo. Ele lá e nós aqui. Como estamos no mundo só de passagem, o Universo realmente não nos diz respeito. É como festa na casa do vizinho. Mas dizem que as ondas podem trazer sons inimagináveis do passado, além do choque de buracos negros e estrelas. Sussurros, gemidos, trechos de batalhas e de operas, Ed Lincoln e seu conjunto... E o próprio big bang, o pum inaugural.