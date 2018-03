Alegria, modo de usar em papel-bíblia

É uma obra impressa em papel-bíblia, mas não traz palavras, ao contrário do livro sagrado, e sim imagens de um dos grandes fotógrafos em atividade no Brasil, Miguel Rio Branco. Concebido originalmente como um livro dirigido às crianças, por sugestão da russa Katia Sinkovskaya, que acabou responsável pela produção editorial, Você Está Feliz? reúne fotos registradas em diversos países nos últimos 40 anos. Katia, ilustradora de livros infantis, veio ao Brasil trabalhar como estagiária no ateliê do fotógrafo e descobriu em seu arquivo centenas de imagens de crianças.

Ela, então, selecionou algumas e o livro foi organizado pelo autor sem a preocupação de agrupar as fotos por séries ou ordem cronológica. O resultado é um intrigante puzzle. Nele, o leitor é convidado a criar a própria narrativa num universo de crianças de diferentes etnias, em situações de conforto e miséria, ao lado de adultos ou brincando entre elas.

Há também o lado escuro dos ambientes em que vivem algumas dessas crianças, mas sem a contundência de Silent Book, primeiro livro do fotógrafo para a Cosac Naify. Painel da degradação latina - com circos arruinados, prostíbulos periféricos e pobres academias de boxe - o livro, paradoxalmente, virou item disputado entre colecionadores, que chegaram a pagar 700 por um exemplar, o que obrigou o editor Charles Cosac a fazer uma reimpressão a preços normais. Rio Branco, que trabalhou nos anos 1980 para a agência Magnum, nunca se considerou um fotojornalista nem fez da foto documental seu ofício. Abomina o tratamento especulativo que o mercado dispensa à arte.

Aos 66 anos, vários filmes assinados como diretor de fotografia e realizador, o fotógrafo observa que Você Está Feliz? "é um livro com ritmo cinematográfico". De fato, a sequência de imagens resiste à perspectiva conceitual. Pede para ser vista como um filme experimental - em que se alternam registros de crianças no garimpo, nadando nos rios, indiozinhos aculturados e objetos que identificam seus pobres proprietários, como um par de botas idêntico ao que Van Gogh pintou em 1887.

A esse respeito, o editor do livro, Charles Cosac, lembra que o fotógrafo Rio Branco é, antes de tudo, um pintor. Essa justaposição ficou mais evidente, segundo Cosac, nas duas últimas exposições do artista, ambas realizadas no ano passado, uma em setembro, no Santander Cultural de Porto Alegre (Ponto Cego), e outra na Galeria Millan, em outubro (La Mécanique des Femmes 2). "Ele não faz apologia nem da miséria nem da beleza, mas uma obra entre a realidade e o que julgamos ser o real." A conexão entre imagens de diferentes épocas "detona" o que poderia restar de documental no livro, cujo título, aliás, foi sugerido por uma pergunta insistentemente repetida por uma das filhas do fotógrafo, Clara, a todas as visitas de sua casa, em Araras: "Você está Feliz?".

É uma pergunta difícil de responder num mundo voltado para o consumo desenfreado e sem tempo para pensar em felicidade. Inicialmente, o livro seria dirigido ao público infantil, mas editores da área, consultados por Cosac, o consideraram inadequado para crianças. "Talvez seja porque a pobreza ainda seja um assunto tabu e o livro traga, por exemplo, imagens como escovas enfileiradas num orfanato e botas velhas."

Há muitos anos, o falecido crítico Wilson Coutinho escreveu que Rio Branco trabalha com a ideia de economia improdutiva, sendo o campo social de suas fotos "definido por uma antropologia do ambiente" revelada por rostos, corpos, rostos, bares e becos. Ele fotografou tanto a garimpagem de Carnaíba como os prostíbulos do Pelourinho. Mas são as crianças dessa zona de desconforto que, no final, ficam para contar essa história.

Você Está Feliz?

- Autor: Miguel Rio Branco - Editora: Cosac Naify (113 págs., capa dura)

(Na loja virtual da editora, o livro sai por R$ 158,40)