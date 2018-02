Alec Baldwin é preso em Nova York por andar de bicicleta na mão errada

O ator Alec Baldwin foi preso em Nova York nesta terça-feira por estar conduzindo sua bicicleta na direção errada em uma rua de mão única e agindo “de maneira violenta e ameaçadora” com policiais, informaram autoridades.

Vencedor de um prêmio Emmy, Baldwin foi levado sob custódia por dois policiais que o viram pedalando de encontro ao tráfego no sul de Manhattan perto das 10h da manhã no horário local, segundo a polícia. Ele recebeu duas intimações, uma pela violação com a bicicleta e outra por má conduta.

“Ele estava agindo de maneira violenta e ameaçadora com os policiais”, disse o sargento do Departamento de Polícia de Nova York Lee Jones à Reuters.

Baldwin, que interpretou Jack Donaghy na série cômica "30 Rock", foi levado à 13ª delegacia para depor e liberado no final da manhã, disse uma porta-voz da polícia de Nova York.

No começo do ano, Baldwin declarou que cogitava deixar a cidade, em parte por causa de reportagens do ano passado que o mostraram como encrenqueiro e homofóbico.

“Provavelmente tenho que mudar de Nova York”, disse ele em um artigo na New York Magazine de fevereiro. “Simplesmente não posso mais morar aqui”.