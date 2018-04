Alec Baldwin e Kyra Sedgwick vão apresentar o Emmy

Alec Baldwin e Kyra Sedgwick estão entre as novas estrelas que se uniram nesta Sexta, 31, à lista de apresentadores da próxima entrega dos prêmios Emmy. A cerimônia da 59.ª edição dos prêmios mais cobiçados do mundo da televisão está prevista para o dia 16 de setembro no auditório Shrine de Los Angeles. O apresentador do popular concurso televisivo American Idol, Ryan Seacrest, será o mestre de cerimônias. A série Família Soprano domina a lista de indicações com um total de 15, seguida de perto pela comédia Ugly Betty, com 11. A seu lado apresentando as diferentes categorias e entregando os prêmios estarão também Tina Fey, Stephen Colbert, Marcia Cross, Ellen Degeneres e Julia Louis-Dreyfus, confirmou o produtor executivo Ken Ehrlich. Outros apresentadores confirmados anteriormente são Jon Stewart, Jeremy Piven, Kelsey Grammer, Kiefer Sutherland e Katherine Heigl. Baldwin concorre nesta edição como melhor ator em comédia, enquanto Sutherland está na de melhor série dramática. Além disso, Louis-Dreyfus compete como melhor atriz de comédia, enquanto Sedgwick como melhor intérprete feminina em uma série dramática.